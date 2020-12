Getsby ist Austria's Next Top Start-up 2018

Der diesjährige Wettbewerb "Austria's Next Top Start-up" von futurezone und A1 ist geschlagen. Am Ende fiel das Votum der Jury und des Saalpublikums dann doch klarer als erwartet aus. Mit einem energiegeladenen Pitch konnte Petar Iliev von Getsby mit der gleichnamigen Restaurant-App die über 200 Gäste am A1-Hauptquartier in Wien überzeugen. Diese will unnötige Wartezeiten im Lokal verringern, indem man vor Ort per Smartphone bestellen, aber auch bezahlen kann.

"Ich habe das überhaupt nicht erwartet und bin einfach nur sprachlos. Danke an das ganze Team und natürlich auch an alle Leser und Unterstützer, die für uns gestimmt haben", sagte Iliev in einer ersten Reaktion zur futurezone. Das Start-up, das bereits einige namhafte Restaurants und Lokale in Österreich und Deutschland als Kunden gewinnen konnte, befindet sich in den letzten Vorbereitungen. Der offizielle Launch der App erfolgt in wenigen Wochen.

Studentenprojekt

Punkten will mit einer eigens entwickelten Schnittstelle, die sich ohne Zusatzhardware mit dem Kassensystem des jeweiligen Lokals verbindet, und so für Gastronomiebetreiber ohne großen Mehraufwand zu implementieren ist. Die Idee entwickelte Iliev mit zwei Mitgründern während des Studiums.