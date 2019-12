Gründungszuschuss: gepitcht, verdient

Sonderpreis

Bei der Pitch Night wurde aber auch ein mit 1.000 Euro dotierter Publikumspreis verliehen. Sieger ist TrainTec. Das vierköpfige Team hat eine KI-Lösung zur Erhebung der Auslastung von Zügen entwickelt. Anhand von Überwachungskameras, die schon in zahlreichen Zügen verbaut sind, sollen die Passagiere anonymisiert mit einer selbst entwickelten künstlichen Intelligenz (KI) ausgewertet werden. So kann die Auslastung in Zügen optimiert werden.

Zu guter Letzt hat das grüne Start-up Semina eine Wildcard für das Casting zur Fernseh-Show „2 Minuten – 2 Millionen“ gewonnen. Bei der Idee handelt es sich um Holzöfen mit einer geringen Schadstoffbelastung, die in Ländern wie Uganda oder Kenia günstig verkauft werden sollen, damit alte Öfen bei Familien ersetzt werden können. Die entstehende Holzkohle soll folglich zu Brickets verarbeitet und von den Familien weiterverkauft werden. So können auch sie am Finanzierungsmodell mitverdienen.

Start-up Lab 2020

Die zehn Teilnehmer für die nächste Lab-Runde, die im Jänner startet, stehen auch schon fest.

Democharts Musiker laden ihre Demos hoch – große Labels bewerten sie. Die besten Songs kommen in die Democharts – eine Chartliste für unveröffentlichte Songs.

Dribbler Ein Netzwerk für Spieler, Trainer, Vereine oder Fußballbegeisterte.

Ecocaps Eine in einer wasserlöslichen Hülle verpackte natürliche Zahnpasta.

Flink Per Computer Vision und Deep Learning werden aus Videoaufnahmen Statistiken für Fußballvereine erstellt.

Mady Ein Proteinriegel auf Basis von Mehlwürmern.

Missing Link Das ist eine Snowboardbindung, die schnelles Einsteigen mit verbessertem Halt vereint.

Real42 Bilder von Grundrissen werden zu 2D, 3D und Virtual Reality-Erlebnissen umgewandelt.

RePhil Ein Mehrwegsystem für Einwegverpackungen, um Müll zu reduzieren.

Sara Eine digitale Leinwand, die mittels künstlicher Intelligenz täglich einzigartige Kunstwerke kreiert.

Trailax Ein Anhänger, der sich selbst an den Wohnwagen hängt.

