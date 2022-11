Gründungszuschuss: Start-up inQmate sichert sich 3.000 Euro

Die Förderbank Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) hat im Zuge seines Förderungsprogramms "First Inkubator" das Start-up inQmate für eine Finanzspritze auserkoren. Von aws erhält das österreichische Jungunternehmen 3.000 Euro zur Umsetzung seiner Ideen.

inQmate entwickelt Lösungen für Labore. Das Team setzt Anwendungen um, die lästige Routinearbeiten bei der biologischen und medizinischen Forschung erleichtern sollen. Wissenschaftler*innen sollen durch die Anwendungen ihre eigenen Ressourcen effizienter einsetzen können. Die inQmate-Lösungen sollen zudem Geld und diverses Einwegmaterial einsparen, das bei der Forschung anfällt.

Förderung geht in die 10. Runde

Seit 2014 unterstützt aws im Rahmen von First Inkubator Start-ups in Sachen Finanzierung. 83 Projekte und 350 zukünftige Gründer*innen wurden in dem Programm bereits begleitet. Ziel ist es, Jungunternehmen bei ihren ersten Schritten an der Hand zu nehmen und ihnen finanzielle Ressourcen sowie Know-How zur Verfügung zu stellen. Im Dezember startet die 10. Förderungsrunde.