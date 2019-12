Hightech-Lösungen für den Wintersport

Unter anderem folgende zwei Unternehmen haben vom aws-Zuschussprogramm bereits profitiert. Eines davon ist das Salzburger Start-up ORIGINAL+, gegründet von Siegfried Rumpfhuber. Entwickelt werden Alpinski, die per künstlicher Intelligenz (KI) maßgeschneidert werden. Unterschiedliche Parameter wie Fahrkönnen, Körpergewicht oder Größe werden auf der Webseite abgefragt und im Anschluss berechnet. Holzkern, Lagenaufbau der Ski oder das Dämpfungsverhalten werden somit an die Biometrie des jeweiligen Nutzers angepasst. „Die Technologie ist dem Rennsport entlehnt“, sagt Rumpfhuber. So hat auch Marcel Hirscher von seinen individuell angepassten Ski profitieren können. ORIGINAL+ will die maßgeschneiderten Modelle nun auch Hobby-Skifahrern zugänglich machen.