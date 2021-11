"Eltern weinen noch immer, wenn sich ihre Kinder selbstständig machen"

Natürlich kann man und wird wahrscheinlich in bestimmten Phasen nicht so erfolgreich sein oder sogar wirklich scheitern, aber das ist ganz normal im Leben. Als Baby lernen wir zu gehen, indem wir 10.000 Mal hinfallen, bevor wir wirklich aufstehen und gehen können. Fehler werden passieren, aber die Frage ist: Wie steh ich auf und was mach ich damit?

Sie hat gemeinsam mit Stefanie Pingitzer die Gründung der Austrian Angel Investors Association initiiert und gibt Online-Kurse rund um das Thema Start-up. Prodanovic arbeitet, eigener Angabe nach, an einer Reihe an Möglichkeiten, Start-ups zu unterstützen, weil sie „die Lösungen schaffen, die wir brauchen“. Die futurezone hat sich mit ihr über das Gründen, Scheitern und Wachsen in der Pandemie, sowie über Frauen im österreichischen Start-up-Kosmos unterhalten.

Wieso ist es wichtig, jene zu unterstützen, die eine eigene Firma gründen wollen?

Ich bin überzeugt, dass Unternehmer*innen Lösungen schaffen für die Probleme, die wir heute haben. Daher ist es im Sinne von uns allen, diese Leute zu unterstützen. Ein großer Teil der Start-ups arbeitet an technischen Lösungen, die es ermöglichen Sachen, besser, schneller und effizienter zu tun oder sie überhaupt zu ermöglichen.

Was könnte aus Ihrer Sicht der Grund sein, dass in Österreich wenige Menschen im Unternehmertum tätig sind?

In der österreichischen Gesellschaft wird eine Beamtenkarriere immer noch positiver angesehen. Wir haben noch immer die Situation, wo Eltern weinen, wenn sie hören, dass die Kinder sich selbstständig machen werden. Natürlich besteht ein großes Risiko. Man gründet ein Unternehmen mit dem Gedanken, erfolgreich zu sein, aber es kann auch durchaus sein, dass ich scheitern werde. Damit muss man klarkommen.

Verändert sich das?

Die Start-up-Szene in Österreich existiert seit 10-12 Jahren und es hat sich viel geändert, wodurch das Unternehmertum positiver wahrgenommen wird. Außerdem leben wir in einer Zeit der Veränderung. Es ist kaum mehr der Fall, dass man seine ganze Karriere bei einem einzigen Unternehmen verbringt. Außerdem kommen immer mehr neue Jobs auf. In drei Jahren wird es Arbeitsplätze geben, über die wir heute noch Garnichts wissen. Daher brauchen wir heutzutage eine gewisse Flexibilität und das lösungsorientierte Denken, das „Entrepreneurial Mindset“.

Laut dem Austrian Start-up Monitor gaben im Herbst 2020 einige Start-ups an, mit negativen Folgen der Pandemie zu kämpfen. Würden sie auch während Krisen zu Gründungen raten?

Absolut. Die Angst die am Anfang der Pandemie da gewesen ist, hat sich umgewandelt. Es ist eigentlich noch nie so viel Geld in Start-ups geflossen. Eine Krise ist genau der richtigen Zeit, um ein Problem anzugehen. Wann sonst? Wenn alles perfekt ist? Der Bedarf an dem, was ich anbiete, ändert sich zwar, aber es ist also absolut sinnvoll und logisch, ein Unternehmen in einer Krise gründen zu wollen. Beispielsweise Zoom, mit dem wir gerade sprechen, hat in der Pandemiezeit das größte Wachstum erlebt. Natürlich gab es Unternehmen, die verloren haben, aber andere sind genau in dieser Zeit entstanden oder gewachsen.

Aber es verfolgt doch nicht jedes Unternehmen das Ziel, im Wohl der Allgemeinheit zu wirtschaften oder?

Das stimmt, aber es muss trotzdem ein existierendes Problem auf dem Markt gelöst werden. Ich kann jetzt kein Unternehmen gründen, dass gelbe Kerzen produziert, wenn sie nicht notwendig sind. Bspw. In der Pandemie gab es das Problem: Was mach ich mit den Kindern? Dafür wurden Unternehmen gegründet oder für das Thema mentale Gesundheit. Ich muss dieses Problem im Idealfall spüren, entdecken oder sehen.

Wie sehen Sie die Unterstützung der Regierung für die Start-ups in der Pandemie? War es genug? Wurde an den richtigen Stellen und in der richtigen Art und Weise geholfen?

Es ist sehr unterschiedlich ausgefallen für die diversen Bereiche. Es ist Geld in verschiedensten Formen geflossen. Es war administrativ schwierig und kompliziert. Aus der Sicht der Start-up-Szene war es zu wenig. Versprechungen wurden abgegeben, die nicht eingehalten wurden.

Wie haben sich aus ihrer Sicht bei den staatlichen bzw. gesetzlichen Rahmenbedingungen für Start-ups und Investor*innen in den letzten Jahren geändert?

Es wurde schon vieles thematisiert, aber wenig umgesetzt. Wir reden über die Vereinfachung der Gesellschaftsgründung, die Mitarbeiterbeteiligung, Investitionsanreize schon seit Jahren und es ist noch nichts passiert. Wir werden sehen, wie sich die Regierung in der jetzigen Form verhalten wird. Uns muss klar sein, dass wir in Konkurrenz mit anderen Ländern stehen, die bessere oder einfachere Bedingungen für Start-ups und Investor*innen haben wie zum Beispiel Estland.