Microsoft steigt bei österreichischem 3D-Karten-Start-up Blackshark.ai ein

Wer Microsofts neuen Flugsimulator gespielt hat ( hier im futurezone-Test ), wird vor allem die beeindruckende Darstellung der Erde bemerkt haben, über die man im virtuellen Flugzeug fliegt. Erstellt wurde sie vom Grazer Unternehmen Blackshark.ai . Die Firma spaltete sich 2017 vom erfolgreichen Spieleentwickler Bongfish ab. Mithilfe von künstlicher Intelligenz verwandelt das Unternehmen 2D-Luftaufnahmen in 3D-Modelle .

Die KI wurde dabei so trainiert, dass sie Gebäude unterscheiden kann, etwa dass Dächer mit roten Dachschindeln in Europa meist Giebeldächer sind und dass es sich bei Gebäuden mit Flachdach und vielen Klimaanlagen meist um ein Shoppingcenter handelt.

Autonomes Fahren und Metaversum

Die Anwendungsfälle dafür sind vielseitig. So ist ein großer Bereich das Schaffen von sogenannten synthetischen Trainingsumgebungen für autonomes Fahren. In solchen die Welt mithilfe der Software von Blackshark.ai fotorealistisch nachgebaut. Hersteller von autonomen Systemen können dann Fußgänger*innen, Kinder, Tiere und Ampelsimulationen basierend auf der realen Welt in einer virtuellen Umgebung simulieren lassen.

Diese virtuellen Welten können auch für ein Metaversum genutzt werden, also digitale 3D-Spielplätze, wie Putz es nennt. "Wie im Roman Ready Player One ist es naheliegend, erstmal die echte Welt nachzubauen. Da wir sie als semantisches Modell nachstellen, können wir sie leicht modifizieren, zum Beispiel indem man auf Knopfdruck das Licht hinter den virtuellen Fenstern einschaltet und so eine Nachtansicht generiert, oder mit wenigen Klicks alle Gebäude herausfiltert, die höher als 30 Meter sind. Das ist eine gute Grundlage für ein Metaverse".