KSÖ, SBA Research und KPMG suchen die besten Ideen rund um IT-Security

Was benötigen Unternehmen, um IT sicherer zu machen? Findet man in Österreich die technischen Antworten auf IT-Sicherheits-Herausforderungen, welche die globale Digitalisierung für Unternehmen mit sich bringt? Ist in Österreich und Europa genug Ideenpotenzial vorhanden, um von IT-Sicherheitslösungen außerhalb des europäischen Raums unabhängig zu werden? Diese drei Fragen sollen im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Security Rockstars 2018“ beantwortet werden, der kreativen Köpfen, Startups und Security Profis die Möglichkeit bietet, ihre Ideen der österreichischen Wirtschaft zu präsentieren.

Sicherheit statt Blumentöpfe

Organisiert wird der Wettbewerb vom Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) gemeinsam mit seinen Partnern SBA Research und KPMG. „Wenn man davon ausgeht, dass es sogar Start-ups gibt, die sich über selbst gehende Blumentöpfe Gedanken machen, dann stellt sich die Frage, wo die innovativen Ideen zur IT-Sicherheit sind“, sagt Alexander Janda, Generalsekretär des KSÖ.

„Deshalb wollen wir mit dem diesjährigen dritten Wettbewerb darauf abzielen , nicht nur Start-ups sondern auch Ideen eine Bühne zu geben.“ Es geht vor allem um die „Vernetzung von realer Nachfrage der Wirtschaft mit dem kreativen Potential von Startups, jungen Entwicklern und erfahrenen Sicherheitsexperten“ sagt Janda.

Bewertung und Weiterentwicklung

Alle eingereichten Konzepte werden von einer Jury, bestehend aus Vertretern der Wirtschaft, Behörden und IT-Security Experten, bewertet. Die Prämierung der fünf Besten erfolgt im Rahmen der „Security Rockstar Finals“ am 27. und 28. Februar 2019.

Details zur Anmeldung und Teilnahme bei dem „Security Rockstars 2018“ Ideenwettbewerb finden Sie unter: https://www.securityrockstars.com.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer bezahlten Kooperation zwischen futurezoneund dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) entstanden.