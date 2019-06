Mikme Pocket: Wiener Start-up bringt kompaktes Ansteckmikrofon

Mit seinem Drahtlos-Mikrofon Mikme hatte das gleichnamige österreichische Start-up im Jahr 2015 für frischen Wind auf dem recht überschaubaren Markt gesorgt. Das hochqualitative Mikrofon kann mit drahtloser Synchronisation von Audio- und Videobild punkten und gewährleistet über einen internen Speicher, dass die Aufnahmen sicher abgelegt werden. Mit Mikme Pocket kommt nun eine noch kompaktere Variante, die für Ansteckmikrofone konzipiert ist.

Mikme Pocket auf Kickstarter

Für die Initialzündung soll wie beim ersten Mikme-Mikrofon einmal mehr Kickstarter sorgen, wo am Montag der offizielle Startschuss folgte. Konnten damals knapp 400.000 Dollar eingesammelt werden, gibt man sich für das Mikme Pocket fürs erste bescheidener. „Das offizielle Ziel sind 40.000 Euro“, wie Mikme-Gründer Philipp Sonnleitner im Gespräch mit der futurezone kurz vor dem Start der Kampagne verriet.

Schon am Montagabend waren die 40.000 Euro allerdings erreicht. Erhältlich ist Mikme mit Preisnachlass ab 249 Euro. Es gibt verschiedene Pakete, auch eine Variante mit einem hochwertigeren Ansteckmikrofon. Richtete sich das ursprüngliche Gerät vor allem an Musiker, Podcaster und Videojournalisten, die mit statischen Settings arbeiteten, will man mit dem Pocket größere mobile Freiheit beim Schießen von Videos garantieren.