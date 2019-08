Nachhaltiger Amazon-Konkurrent aus Wien startet

Der Fußball kostet übrigens genauso viel wie jenes Produkt großer marktführender Marken. Allerdings können diese nicht dieselben Nachhaltigkeitskriterien aufweisen. „Unser Ziel ist es, auch große Marktführer auf uns aufmerksam zu machen und sie dazu zu motivieren, ihre Produktion nachhaltiger zu gestalten“, hofft Co-Founderin Anya Hubmayer.

Hochgesteckte Ziele

Einziger Knackpunkt, der noch gelöst werden muss, ist der Versand. Dieser ist schließlich von Natur aus alles andere als umweltfreundlich. „Dieser läuft derzeit über unsere Anbieter. Wir achten auf wenig Verpackung, kein Plastik und keinen Expressversand. Das wollen wir aber noch verbessern und nachhaltige Logistikunternehmen als Partner gewinnen“, erklärt Hubmayer. Und Co-Founder Michael Frey ergänzt: „Am umweltfreundlichsten wäre es natürlich, wenn der Kunde auf das Produkt seiner Wahl auf unserem Marktplatz aufmerksam wird und dann mit dem Fahrrad zum jeweiligen Händler fährt und sich das Produkt dort abholt.“

Seit 1. Mai gibt es die Website, Ende August soll die Finalversion online gehen. Im Herbst will man den deutschen Markt erobern. Dort gibt es zwar Konkurrenz wie greenpicks oder avocadostore, abheben will sich beeanco aber durch seine umfassende Produktpalette. Langfristiges Ziel ist es, Marktführer im nachhaltigen e-Commerce in Europa zu werden. „Unser Marktplatz soll die breite Masse ansprechen. Nur so können wir die Gesellschaft nachhaltig verändern“, meint Hubmayer.