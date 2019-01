Pioneers Festival findet 2019 am 9. und 10. Mai statt

Der Wiener Start-up-Event Pioneers Festival findet am 9. und 10. Mai in der Hofburg statt. Das Thema dieses Jahr lautet „Walk the Talks“, das offenbar ein recht breites Programm ermöglichen soll. Laut Veranstaltern sollen die diesjährigen Vorträge einen Einblick darin geben, „wie der technologische Fortschritt jede dieser Lebensphasen beeinflussen und unser Leben in der Zukunft gestalten und verändern wird“.

Österreicher-Anteil legt zu

Wie im Vorjahr werden 2500 Besucher erwartet, wobei wieder 500 Start-ups von den Veranstaltern ausgewählt und eingeladen werden. Laut Pioneers-CEO Oliver Csendes habe sich der Anteil österreichischer Start-ups kontinuierlich erhöht: 2016 waren es noch 18 Prozent, im Vorjahr bereits 34 Prozent. “Es zeigt sich ganz klar, wie rasch sich das österreichische Ökosystem weiterentwickelt. Diesem Trend wollen wir auch bei der Veranstaltung mit einem eigenen Österreich-Schwerpunkt am zweiten Tag Rechnung tragen”, so Csendes.