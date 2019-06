Selbstfahrende "Gondel" soll Texanern Pizza liefern

Langsamer Service

Domino’s hat sich 2017 bereits mit Ford und Tech-Firma Argo zusammengetan, um in Ann Arbor, Michigan und Miami fahrerlos zu liefern. Nuros autonomes Auto unterscheidet sich in der Hinsicht von Fords Version, da es keinen Platz für einen menschlichen Fahrer beinhaltet. In der Testphase wird daher ein Nuro-Techniker dem Vehikel in einem anderen Fahrzeug nachfahren.

Wie gut der moderne Lieferservice tatsächlich ankommen wird, werden Befragungen der Kunden zeigen. Denn einige Mankos hat die unbemannte Lieferung schon: Kunden müssen außer Haus, um sich ihre Pizza zu holen – für manche vielleicht ein No-Go. Zudem fährt Nuro mit einer Maximalgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde. Ein menschlicher motorisierter Lieferant wäre viel schneller.