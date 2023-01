Start-up entwickelt bienenverträgliches Pflanzenschutzmittel

Sogenannte insektenpathogene Pilzarten werden in Form von Sporenpräparaten bereits seit Jahrzehnten als biologisches Schädlingsbekämpfungsmittel in der Landwirtschaft eingesetzt. Das im EcoPlus Forschungszentrum in Tulln ansässige Start-up EcoSafe arbeitet auf Basis spezieller Stoffwechselprodukte der Pilze an einem neuartigen Pflanzenschutzmittel. Das soll stark gegen Insekten und Milben wirken, für Bienen aber unbedenklich sein.

Die Varroamilbe gilt als Hauptursache für das Bienensterben. Ein bienenverträgliches, umweltfreundliches und gegen den Parasiten effektives Mittel sorgt dafür, dass die biologische Vielfalt erhalten bleibt.

Selektive Wirkung

Bei Versuchen mit den Wirkstoffen an mit Milben verseuchten Bienen habe sich gezeigt, dass die Milben sehr stark reagieren, die Bienen aber praktisch gar nicht, erzählt der Biologe Arnold Dohr, der das Start-up im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Biotechnologen Alexander Pretsch und dem Chemiker Miroslav Genov gegründet hat.

"Wir waren selbst erstaunt", sagt Dohr. Die selektive Wirkung gegenüber Bienen und Varroamilben sei der Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen gewesen und eröffne auch neue Perspektiven für bienenverträgliche Pflanzenschutzmittel.