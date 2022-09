Vorbild Libelle: So werden stabile Bauteile leichter

Die werkzeuggebundene Verarbeitung des Verfahrens ermöglicht es, die Bauteile wesentlich schneller und damit auch in Großserie zu produzieren. "Wir schaffen es, Bauteile in ein bis 2 Minuten herzustellen", sagt Mandler. Bei klassischen Verfahren dauere das 10 bis 20 Minuten, in manchen Fällen sogar Stunden.

Ab Mitte nächsten Jahres sollen die ersten Bauteile am Tiroler Standort in Serie produziert werden. In weiterer Folge will man das Verfahren auch auf andere Bereiche, etwa den Automobilsektor oder den Maschinenbau, ausweiten.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Austria Wirtschaftsservice (aws).