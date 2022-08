Von Milch bis Schmieröl: Grazer Messverfahren verbessert Produktion

Das Start-up Brave Analytics analysiert Nanopartikel in Echtzeit. Das Anwendungsgebiet reicht von Impfstoffen bis zur Sonnencreme.

Ob in Impfstoffen, Sonnencreme, Milch, Schmiermittel oder in Flüssigkeiten zur Oberflächenbeschichtung: Nanopartikel kommen in vielen Produkten zum Einsatz und helfen dabei, ihre Wirksamkeit zu erhöhen.

Dazu ist es aber notwendig, dass die winzigen Teilchen, die ein Nanometer (ein Millionstel Millimeter) bis 100 Nanometer messen, über die richtigen Eigenschaften verfügen. Das zu überprüfen ist jedoch schwierig und zeitaufwendig und gilt als Flaschenhals in den Produktionsverfahren.

Das Grazer Start-up Brave Analytics hat eine Messtechnologie entwickelt, die Größe, Form und Konzentration der Nanopartikel in Echtzeit feststellen kann. Das Verfahren sei 70 Mal schneller als bisher angewandte Methoden, sagt Christian Hill, der das Spin-off der Med Uni Graz gemeinsam mit Gerhard Prossliner gründete. In den Herstellungsprozess integriert, trage das Verfahren zur Steigerung der Qualität und auch zum Umweltschutz bei, da es helfe, Ausschuss zu vermeiden.

Laserlicht und Messzelle

Bei der patentierte Opto Fluidic Force Induction-Technologie (OF2i), werden die Partikel im Produktionsprozess durch eine Messzelle durchgepumpt und von Laserlicht in Bewegung versetzt. Die Bewegungen werden im Messverfahren erfasst und ausgewertet. "Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die Eigenschaften der Teilchen ziehen", erläutert Hill.