Start-up ermittelt den Ruf von Unternehmen

Im Internet wird an Lob und Kritik nicht gespart. Für Unternehmen sind diese Reaktionen für die Weiterentwicklung von Produkten essenziell. Die unzähligen Rezensionen zu einer Marke oder einem Produkt zu ermitteln, ist jedoch eine Mammutaufgabe. Die will das ungarische Start-up-Unternehmen Neticle, das 2012 als Universitätsprojekt startete und heute in acht Ländern agiert, erleichtern und bietet einen Algorithmus für Online-Textanalysen. Péter Szekeres, Róbert Horváth und Zoltán Csikós haben ein automatisiertes und auf künstlicher Intelligenz basierendes System entwickelt, das das Ziel verfolgt, alle Erwähnungen – sei es das Unternehmen, die Marke, das Produkt oder die Konkurrenz – in der Presse oder in sozialen Medien zu finden.

„Mit dem Algorithmus von Neticle können Kommentare aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert werden. Zum Beispiel wie positiv oder negativ Meinungen sind oder welche Themen, Marken oder Personen im gewünschten Zusammenhang genannt wurden. So kann in nur wenigen Minuten mit geringstem Aufwand herausgefunden werden, was Kunden oder Mitbewerber über das eigene Unternehmen sagen“, erklärt Neticle-Geschäftsführer Szekeres. Diese Einsichten sind laut CTO Róbert Horváth wichtig für Optimierung und Trenderkennung. Alle relevanten Informationen werden dabei zusammengefasst – der Unternehmer sieht auf einem Blick, wie er am Markt aufgestellt ist.