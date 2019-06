weXelerate: 4tiitoo und zerolens zu besten Start-ups gekürt

Das Innovationszentrum weXelerate lud am Donnerstag zum Abschluss seiner vierten Runde zum Investors Day und zur Pitch Night. Mehr als 500 Gäste versammelten sich in dem Start-up-Hub am Wiener Donaukanal um die besten Start-ups zu küren.

Eye Tracking und virtuelles Fotostudio

Bei der Jury durchsetzen konnte sich schließlich 4tiitoo aus Deutschland, das Lösungen zur Produktivitätssteigerung durch Eye Tracking und künstliche Intelligenz anbietet. Die Publikumswertung konnte das österreichische Start-up zerolens (hier im futurezone-Porträt) für sich entscheiden, das ein virtuelles Fotostudio entwickelt hat.