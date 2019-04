Start-up ermöglicht virtuelle Fotoshootings für Instagram und Co

Technisch gesehen funktioniert das so, dass das Objekt als dreidimensionales Abbild digitalisiert wird. Damit kann es schließlich in eine spannende Bildszene platziert und in dieser auch beliebig verschoben oder gedreht werden. Zerolens liefert die Auswahl von Hintergründen. Gleichzeitig sorgt die Software dafür, dass Objekt und Hintergrund von Farbe und Beleuchtung so angepasst werden, dass das finale Foto aus einem Guss und absolut realistisch wirkt.

In der der futurezone gezeigten Demo konnten teilweise auch Objekte, die sich im gelieferten Hintergrundbild befanden, neu angeordnet werden. So konnte man Orangen und Zitronen in dem Bild beliebig verschieben, um das eigentliche Produkt – eine Fruchtsaft-Flasche – noch besser ins Szene zu setzen.

Vermischte Realität

Während das Produkt derzeit als digitales 3D-Objekt erstellt werden muss, bevor es in die fotografische Spielwiese platziert werden kann, soll das künftig wegfallen. „Man fotografiert das Objekt auf einem leeren Tisch. Die Software erkennt den Gegenstand, schneidet diesen sauber aus und platziert ihn sofort vor einen Hintergrund“, erklärt zerolens-Mitgründer Mirko Vodegel.