weXelerate startet Innovation Hub in Dornbirn

Nach Wien wird es mit dem „ weXelerate am Lindengrund“ ab Herbst auch in Dornbirn einen Innovation Hub geben. Das teilten die beiden Geschäftsführer Awi Lifshitz und Dominic Greiner am Mittwoch mit. Der neue Innovation Hub wird in der Bahnhofstraße 15 in Dornbirn gestaltet und umfasst über 1500 Quadratmeter auf vier Stockwerken. Das Gebäudekonzept berücksichtigt sowohl Büroflächen für größere Unternehmen mit bis zu 30 Mitarbeitern als auch kleinere Einheiten für vier bis acht Personen.