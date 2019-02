Start-up hilft Firmen mit dem Internet der Dinge

Die Digitalisierung ist in aller Munde. Sie soll Firmen effizientere Produktionsabläufe und neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Heimischen Firmen wird allerdings eine gesunde Portion Skepsis nachgesagt, wenn es darum geht, ihre Prozesse und Abläufe zu digitalisieren. Der Nutzen sei vor allem vielen kleineren Unternehmen nicht klar, auch seien viele Lösungen zu teuer und zu komplex, sagt Reinhard Novak, dessen Start-up Mittelständler mit seinen Digitalisierungslösungen überzeugen will. "Sie brauchen einfache, integrierte Lösungen."

Nowaks Unternehmen LineMetrics bietet Hard- und Software für die Datenerfassung auf zu einem monatlichen Fixpreis an. Die Technologie des jungen Unternehmens aus dem niederösterreichischen Haag ermöglicht es Sensordaten zu erfassen, zu verarbeiten und mittels Software zu überwachen. Produzierende Betriebe können mit den Sensoren in ihren Maschinen Arbeitsprozesse optimieren und Produktionsausfällen vorbeugen. Auch das Raumklima und der Energieverbrauch kann in Echtzeit gemessen werden.