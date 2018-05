Ob in der Industrie, in der Verkehrssteuerung, in der Smart City und im Smart Home oder im Gesundheitsbereich, im Tourismus und in der Landwirtschaft. Internet-der-Dinge-Anwendungen kommen auch in Österreich zunehmend zum Einsatz. Am 3. Oktober 2018 veranstaltet Austrian Standards den 2. IoT-Fachkongress “Mit Standards in die Zukunft – Smart City & Country, Cloud, Security”. Sicherheit und Datenschutz werden dabei ebenso Thema sein wie neue Geschäftsmodelle und notwendige Standards für die Technologie. Die futurezone hat die Digitalisierungsexpertin Désirée Ehlers, den Mentor und Keynote-Speaker Stefan Hupe und Mario Drobics vom AIT Austrian Institute of Technology, die dem Programmkomitee des Fachkongresses angehören, zu einem Round Table zum Internet der Dinge gebeten.