Start-up-Pitch während rasanter Fahrt über die Rennstrecke

Im Oktober findet in Graz die Mobilitätskonferenz Moving On statt. Im Zuge dessen wird ein Wettbewerb für Start-ups aus dem Mobilitätsbereich veranstaltet. Beim iCONTACT "Race-Pitch" - powered by Red Bull Ring wird jeweils eine Gründerin bzw. ein Gründer mit einem Profi-Rennfahrer bzw. einer Profi-Rennfahrerin in ein Auto gesetzt.

Plaudern bei mehreren G

Während die Profis in einem Porsche 911 GT2 RS Clubsport über die Rennstrecke in Spielberg brettern, müssen die Start-up-Vertreter*innen einen kühlen Kopf bewahren. Sie sollen während der Fahrt erzählen, was ihr jeweiliges Start-up macht, welches Produkt es im Auge hat und wie man den eigenen Plan umsetzen will.

5000 Euro Gewinn

Dabei werden sie gefilmt. Die Videos der Pitches werden dann während des Moving-On-Kongresses, der am 13. und 14. Oktober in der Stadthalle Graz stattfindet, einer Jury vorgespielt. Das Gewinner-Start-up erhält einen Preis von 5.000 Euro. Teilnehmer*innen an der Aktion erhalten zudem 1.000 Euro für ein Pitch-Training, einen kostenlosen Messestand beim Kongress sowie 2 Übernachtungen in Graz.

Der Pitch auf der Rennstrecke wird am 20. September aufgezeichnet. Wer daran teilnehmen will, muss ein Video einsenden, in dem das eigene Projekt vorgestellt wird.