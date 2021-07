Salzburgerin gründet Start-up für NFT-Künstler und Investoren

Ein Start-up will junge, aufstrebende Künstler*innen mit Investor*innen zusammenbringen, die ihre digitale Kunst per NFT verkaufen.

Doch aus dem aktuellen Hype könnte für viele Künstler*innen eine neue dauerhafte, zusätzliche Einkommensquelle zu den bestehenden werden. Künstler*innen können über NFT ihre Werke digital verkaufen. NFT kann man sich dabei am ehesten als Zertifikat vorstellen, das in einer Blockchain existiert. Das bedeutet: Die Käufer*innen besitzen ein Original-Dokument eines Kunstwerks, auch wenn das Abbild davon im Internet für alle sichtbar zur Verfügung steht.

„Non Fungible Token“ ( NFT ) gelten in der Kunstszene als neuer Trend. Das Kunstwerk „ Everydays: The First 5000 Days “ des Künstlers Mike „Beeple“ Winkelmann wurde für mehr als 69 Millionen US-Dollar versteigert . Österreichische Künstler*innen erzielten bei diversen Online-Versteigerungen ebenfalls bereits Zehntausende US-Dollar . Gehandelt werden die Werke aber derzeit in Kryptowährungen, die zuletzt starken Schwankungen ausgesetzt waren.

Aus der Kunstszene

Karrer kommt aus einer Galeristen-Familie. „Ich bin in der Kunstszene aufgewachsen. Meine Großeltern waren Galeristen, mein Onkel Kunstmanager“, erzählt Karrer. Sie selbst hat aber zuerst VWL und dann IT-Management in London studiert und an diese Ausbildung will sie jetzt anknüpfen und drei Welten vereinen: die wirtschaftliche, die künstlerische und die technische. Dazu hat sie mit NEA ein Start-up ins Leben gerufen, das im Herbst offiziell an den Start geht. „Derzeit befinden wir uns in der Preseed-Phase und sehen uns nach Investoren und Fördermöglichkeiten um“, so Karrer, die außerdem ihre Dissertation dem Projekt widmet. Von NEA gibt es aktuell eine Beta-Version.

NEA steht für New Emerging Artists. Das Portal soll junge, noch unbekannte Künstler*innen mit Investor*innen zusammenbringen. „Ich mache mir seit ich 15 bin Gedanken darüber, wie man jungen Künstler*innen helfen kann. Meine ursprüngliche Idee war es, einen Ort zu schaffen, der Raum für Open-Stages zulässt. Dazu gibt es Kulinarik, um mehr Audienz zu generieren. Während der Corona-Krise so etwas zu starten, wäre aber nicht besonders schlau gewesen, also habe ich das Konzept schlichtweg digitalisiert“, erzählt Karrer.

Die jungen Künstler*innen können auf NEA ein Profil von sich erstellen, ihre Social-Media-Profile verlinken, und ihre bereits geschaffenen Kunstwerke präsentieren. Die Investoren können sich diese ansehen und entscheiden, ob ihnen ein Artist gefällt, den sie unterstützen möchten. Sollte dies der Fall sein, bekommen die Künstler*innen monatlich Geld und haben dadurch eine regelmäßige, gesicherte Einkommensquelle, um ihre Werke zu produzieren. Des Besondere am Modell von NEA ist nämlich, dass Investoren nicht direkt die Kunstwerke kaufen, sondern die Marke der Künstler*innen unterstützen.