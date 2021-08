Mehr als 45 Millionen Euro für nachhaltiges Wiener Start-up refurbed

Das Wiener Start-up refurbed, das Smartphones, Tablets und Notebooks generalüberholt und verkauft, hat sich eine Millionen-Finanzspritze gesichert. Insgesamt erhielt das Green-Tech-Unternehmen 45,4 Millionen Euro von Investor*innen, teilte refurbed am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Das Geld kommt federführend von den finnischen Evil Growth Partners und dem kalifornischen Almaz Capital. Neben weiteren neuen Geldgeber*innen wie Hermes GPE oder SevenVentures sind bestehende Investor*innen wie das österreichische Speedinvest bei der Finanzierungsrunde dabei.

Weitere Expansion

Das Geld soll nun in die weitere Expansion des Online-Marktplatzes, der sich selbst als „Amazon für vollständig erneuerte Produkte“ bezeichnet, fließen. Allein in Österreich sollen 10 Millionen in den weiteren Ausbau der Markführerschaft und die Verstärkung des Teams fließen, heißt es in der refurbed-Mitteilung. Neben Österreich ist refurbed unter anderem in Deutschland, Irland, Frankreich, Italien und Polen aktiv. Bis Ende des Jahres will man in 3 weitere europäische Märkte erschließen. Auch das Produktportfolio soll erweitert werden.