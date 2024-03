Start-up verkauft 1,8 Meter großes Tarnschild

Dahinter steckt (wortwörtlich) dasselbe Londoner Start-up, das 2022 sein erstes Schild vorgestellt hat. Version 2.0 verspricht besser in allen Belangen zu sein. So soll es stabiler stehen und einfacher zu tragen sein. Letzteres ermöglichen neue Tragegriffe. So bleibt man auch in der Bewegung unsichtbar – sofern man Seitenschritte macht.

➤ Mehr lesen: Stealth-Bomber B-21: Video vom ersten Flug zeigt geheime Details

Außerdem ist das Schild jetzt robuster und kann größer angefertigt werden. Das neue Megashield misst stolze 180 x 120 cm. Damit ist es groß genug, dass sich 2 Erwachsene stehend nebeneinander damit unsichtbar machen können.