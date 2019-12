Was sich Start-ups von der nächsten Regierung wünschen

Unternehmerisches Denken

"Wir bilden im Moment nicht die richtigen Fähigkeiten aus", sagt Hannah Wundsam, die seit Ende Oktober die Stelle eines Chief Experience Officers (CXO) bei Austrian Startups einnimmt. Neben der Verbesserung der digitalen Bildung wünscht sie sich eine Verankerung von Entrepreneurship oder unternehmerischem Denken in die Lehrpläne. "Entrepreneurship - das Erkennen von Problemen und das Finden von Lösungen - müsste in jedes Fach eingebaut werden."

Vorstellbar seien etwa Projektwochen, in denen das Interesse für unternehmerisches Denken geweckt und Kindern die Möglichkeit geboten werde, in das Entrepreneurship hineinzuschnuppern. "Ich war in einem Gymnasium und danach hätte ich mir nicht vorstellen können, selbst etwas zu gründen", sagt Wundsam: "Erst später habe ich gemerkt, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Die wollen wir in einem frühen Stadium vermitteln und aufzeigen."

Digitale Bildung

"Es muss viel mehr passieren, wenn wir unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten wollen", sagt Raunig: Es müsse das Ziel sein, dass jedes Kind, das in Österreich aus der Schule rausgeht, programmieren kann. Solche Fähigkeiten würden in Zukunft immer wichtiger, auch um zu verstehen was passiert: "Wir leben in einer immer digitaleren Welt, aber die meisten von uns haben keine Ahnung, was hinter dem Bildschirm passiert. Das muss in Zukunft Grundbildung sein."

In Österreich würden wegen der Klimakrise Tausende Menschen auf die Straße gehen, es sei ein unglaublicher Ideenreichtum vorhanden, sagt Raunig. Aber die wenigsten würden erkennen, dass sie das Problem selbst anpacken und Lösungen beisteuern könnten: "Das liegt daran, dass das Bildungssystem diesen Horizont gar nicht öffnet und die Fähigkeiten, die dafür notwendig sind, nicht genug fördert."

Start-up-Beirat

Generell wünschen sich Wundsam und Raunig mehr Sensibilität für Start-ups, besonders bei Gesetzesvorhaben. Viele Vorlagen, zuletzt etwa die Urheberrechtsreform in der EU, hätten für Start-ups nachtteilige Folgen und könnten sich wie die umstrittenen Upload-Filter schnell zur existenziellen Bedrohung auswachsen. Ein Start-up-Beirat aus Gründern und Experten könnte mit Empfehlungen solchen Kollateralschäden entgegenwirken, sagt Raunig.

Ihre Empfehlungen an die künftige Regierung, die auch bessere Rahmenbedingungen für Gründer und Reformen in der Förderlandschaft beinahlten, hat die Initiative in eine 37 Punkte umfassende Agenda verpackt und sie bereits an die Regierungsverhandler übermittelt.