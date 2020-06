100 Millionen Euro für 2500 Start-ups

Dennoch ortet sie gegenwärtig eine Aufbruchsstimmung, die von vielen bereits als „neue Gründerzeit“ bezeichnet wird. „Ich spüre eine ähnliche Stimmung, wie Mitte der 90er Jahre, als der Lifeball begann, abzuheben“, sagt Stiftinger. Beim Pioneers-Festival etwa, das das AWS unterstützt, sei diese Stimmung besonders spürbar. „Die Gründung eines Unternehmens muss in diesem Land eine Berufsoption sein“, so Stiftinger. Daher setze man in den Schulen, in der Ausbildung an, um bereits in einer frühen Phase auf Unternehmensgründungen aufmerksam zu machen. Bislang sei es so, dass eine eigene Firma nur dann eine Option ist, wenn es einen entsprechenden familiären Hintergrund gibt. „Das wollen wir ändern“, so Stiftinger, mit AWS first hat man im Sommer ein Programm gestartet, um bei Schulabsolventen einen „Entrepreneur Spirit“ entstehen zu lassen.