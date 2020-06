Crowdinvesting für österreichische Solarstrom-Projekte

Crystalsol sucht bei Conda Geldgeber für die Entwicklung flexibler Photovoltaikfolien, die in beinahe jeder gewünschten Form, Farbe und Transparenzstufe geliefert werden sollen. Das Untenehmen hat bereits ein kristallines Halbleiterpulver und ein preiswertes Rolle-zu-Rolle-Produktionsverfahren entwickelt. Eingesetzt werden die neuen Photovoltaikfolien vor allem bei Gebäuden in Fassaden oder Dächern. Neben der Integration in Gebäudehüllen können Crystalsols Produkte in mobilen Ladegeräten oder Taschen verwendet werden.