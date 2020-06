"LendingClub" will 800 Millionen Dollar bei Börsengang

Das Startup aus San Francisco, das Banken mit einer Online-Plattform Konkurrenz macht, rechnet mit einem Firmenwert von bis zu 4,33 Milliarden Dollar. Die Aktie soll voraussichtlich 10 bis 12 Dollar kosten, wie LendingClub am Montag in einem aktualisierten Börsenprospekt mitteilte. LendingClub bringt im Internet Sparer, die Geld anlegen wollen, und Kredit-Interessenten zusammen.

Seit dem Start 2007 seien Kredite von mehr als sechs Milliarden Dollar vermittelt worden. Aktuell liegt die Rate bei rund einer Milliarde Dollar pro Quartal. Die Firma will beide Seiten mit besseren Konditionen als bei Banken locken. Geld soll über Gebühren verdient werden. In den ersten neun Monaten dieses Jahres sammelte sich allerdings ein Verlust von knapp 23,9 Millionen Dollar an. LendingClub ist ein Pionier des Geschäftsmodells, das unter anderem in Deutschland von der Startup-Schmiede Rocket Internet mit der Firma Lendico aufgegriffen wurde. Der Börsengang war im August angekündigt worden.