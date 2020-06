Makeyourday.com: Freizeit-Action zum Buchen

Jollydays (elf Jahre alt) macht mit seinen derzeit 25 Mitarbeitern etwa acht bis zehn Millionen Euro Umsatz pro Jahr. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass sich Makeyourday aus einem gesunden Unternehmen heraus entwickelt hat und alles aus eigener Tasche finanziert werden konnte“, sagt Schmiedl. Fast eine Million Euro wurden in die Entwicklung des Services investiert. „Der Markt von Makeyourday ist um ein Vielfaches größer als jener von Jollydays“, ist er überzeugt; und offensichtlich auch einige Investoren in den USA. Erste Gespräche verliefen erfolgsversprechend.

In drei Jahren soll Makeyourday ein konsolidierter Konzern mit einem Umsatz von 50 bis 70 Millionen Umsatz sein. „Wir wollen aber nicht nur Investoren an Bord haben, sondern überlegen auch, wie bei Start-ups im Silicon Valley üblich, Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen“, sagt Schmiedl. Eine Holding GmbH, damit sich Kleininvestoren indirekt beteiligen, wird ebenfalls in Betracht gezogen.

Derzeit wird evaluiert, ob eine Niederlassung in London oder New York eröffnet wird, um den Englisch-sprachigen Markt abdecken zu können. Danach wird das Angebot auf weitere Sprachen ausgeweitet.