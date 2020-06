Österreicher entwickelt Satelliten-Revolution

Die Satelliten sind etwa so groß und so schwer „wie eine Flasche Champagner“. Die Satelliten werden in eine metallene Box gesteckt, an deren Boden eine Sprungfeder montiert ist. Dieser Metallkasten mit Deckel und Schnalle wird an der Seite des Hauptsatelliten befestigt, in einer bestimmten Höhe bzw. Umlaufbahn wird der Deckel geöffnet und der Satellit hüpft praktisch raus ins All. „Die ersten Satelliten haben wir auf eine sehr günstige Umlaufbahn geschickt, also im Umfeld der Weltraumstation, die sich auf etwa 400 km befindet“, erklärt Platzer. Je nach Größe verglüht ein Satellit nach drei oder neun Monaten in der Atmosphäre. Einer der Spire-Satelliten befindet sich in einer Höhe von 600 km und bleibt dort für fünf bis sechs Jahre. Überhaupt ist das Spire-System darauf aufgebaut, die Satelliten nach Ende ihrer Lebenszeit mit der neuesten verfügbaren Technologie auszuwechseln – was im Vergleich zu herkömmlichen Satelliten, die nicht nur riesig sind, sondern auch hunderte Millionen Dollar kosten, ein Riesenvorteil ist. Mitunter befinden sich Satelliten bereits bis zu 20 Jahre im All – mit veralteter Technik von der Jahrtausendwende.