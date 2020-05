Österreichische Start-ups überzeugten beim Pitch

Der Präsentator lässt sich Zeit beim auf die Bühne gehen. Erzählt ohne zu hetzen in seinem Tempo. Nach dem ersten dramaturgischen Höhepunkt unter Einbeziehung des Publikums (wieviele Webseiten werden gehackt?) "Ihre Webseite kann entstellt werden" folgt der wahre Höhepunkt, präzise erzählt. Wenn Ihre Seite infiziert ist, stecken Sie sie ihre Kunden an! nimbusec erklärt das mit dem Foto von der VOEST Alpine. Wie funktioniert es?

Das Coaching hat nimbusec optimal ausgenutzt und dadurch eigene Stärken gut ins Szene setzen können. Letztlich wurde die Geschichte ohne Fragezeichen auf den Punkt gebracht. Als Draufgabe präsentierte sich das Start-up kurz, knackig und kompetent in den Fragen und Antworten (denn nach der Präsentation

war nicht viel offen). Ein klarer Sieger.



Mein Tipp: Die Suche nach der eigenen Geschichte ernst nehmen. Die Investition in Klarheit führt in 4:12 Sekunden zum Sieg!