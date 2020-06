Reef Interactive entwickelt 3D-Karten für Taucher

Bei den bislang verfügbar gemachten Karten soll es nicht bleiben. “Wir sind gerade dabei, internationale Tauchplätze umzusetzen”, verrät der Reef-Interactive-Geschäftsführer. Das dauere natürlich etwas, weil es sehr aufwändig sei, die Riffe exakt zu vermessen. “Anhand der Sonar-, Satelliten- und Videodaten haben wir jedoch Workflows entwickelt, die uns sehr effizient machen.”, so Roth.

Ergänzend zu den Riffen sind auch einige Wracks in der App zu begehen. “Zusätzlich werden in Zukunft Seen, Höhlen, Canyons und viele weitere spannende Unterwasserwelten dazu kommen”, sagt Roth. Aktuell arbeite das Start-up am Attersee als einem der wichtigsten Tauchseen in Österreich und dem Kreidesee Hemmoor in Norddeutschland. “Ziel ist es, weltweit alle interessanten Tauchplätze mit einer gewissen Frequenz an Tauchern zu integrieren.” Außerdem will Reef Interactive Plätze ergänzen, die von den meisten Menschen nie betaucht werden könnten - “damit man zumindest virtuell und in 3D einen interaktiven Tauchgang in der Region machen kann”, so Roth.