Rocket Internet will mindestens zehn Start-ups gründen

Rocket Internet war im Oktober an den Börse gegangen und hatte 1,4 Mrd. Euro bei Investoren eingesammelt. Für viele ihrer Start-up-Firmen, die auch in Ländern wie Indien, Brasilien oder Russland sitzen, hat die Holding noch keine Bilanzen vorliegen. Deshalb ist die Rocket-Internet-Aktie zunächst nur im schwach regulierten Entry Standard notiert.

Die Holding gründet vor allem in Schwellenländern wie Indien und Brasilien Online-Dienstleister wie am Fließband - vom Möbelhändler bis zum Taxi-Dienst. Rocket bedient sich dabei Geschäftsmodellen, die andere Start-up-Unternehmer etwa in den USA schon mit Erfolg erprobt haben. Die Rocket-Firmen, die im Schnitt erst zwei Jahre alt sind, schreiben in der Regel aber noch hohe Verluste. Samwer will künftig die neu gegründeten Firmen bei Erfolg auf Dauer behalten und nicht mehr wie bisher rasch Anteile an andere finanzkräftigere Investoren abgeben.