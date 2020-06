Sci-fi-Autor Neal Stephenson steigt bei Magic Leap ein

Nachdem Google und andere Technologieunternehmen massiv in das Start-up investierten, sorgte die Tatsache, dass Magic Leap bislang weder ein fertiges Produkt noch Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt hat, für heftige Spekulationen. Viel mehr als ein animiertes GIF, auf dem ein kleiner Elefant in Augmented-Reality-Manier in den Händen eines Menschen zu sehen ist, hat Magic Leap bisher nicht gezeigt.

Wie Stephenson beschreibt, kommt bei Magic Leap ein ganzes Arsenal an Techniken zum Einsatz, um ein synthetisiertes Lichtfeld zu produzierten, das auf gleiche Weise auf die Netzhaut einfällt, wie natürliches Licht. Diese Magic-Leap-Technik soll nicht nur für Gamer, sondern auch für Leser, Schüler und Studenten, sowie für Wissenschaftlern und Künstler wesentliche Vorteile und neue Möglichkeiten bringen.

Neben Oculus Rift und Google Glas trauen Kommentatoren dem verschwiegenen Start-up aus Florida zu, Augmented Reality beziehungsweise Virtual Reality in den Mainstream zu bringen.