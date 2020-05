Google investiert Millionen in Augmented Reality Start-up

Google und andere Investoren haben mehr als eine halbe Milliarden Dollar in ein Startup gesteckt, dass an Augmented-Reality-Projekten zur Darstellung virtueller Gegenstände arbeitet. Google, der Chiphersteller Qualcomm und mehrere bekannte Risikokapitalgeber investierten 542 Millionen Dollar (knapp 427 Millionen Euro) in die Firma Magic Leap, wie das Unternehmen aus Florida mitteilte.

Magic Leap will unter anderem eine 3D-Brille entwickeln, die digitale Objekte so darstellt, als seien sie echt. Allerdings ist das Gerät noch nicht auf dem Markt. In einem Werbevideo für diese Technologie zeigt Magic Leap, wie ein kleiner virtueller Elefant aus den mit einer herkömmlichen Kamera gefilmten Händen eines Kindes in die Höhe fliegt.

Im Gegensatz zu bisherigen 3D-Brillen soll den Trägern nicht schlecht werden, sagte Magic-Leap-Gründer Rony Abovitz dem „Wall Street Journal“. Die Firma entwerfe auch die dazugehörige Software. Die Technologie könnte sich gut in Googles Datenbrille Glas integrieren lassen, wie manche Kommentatoren vermuten.