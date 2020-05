Smartwatch-Hersteller Pebble soll das Geld fehlen

Pebble ist eines der wenigen Unternehmen, das Google und Apple derzeit auf dem Smartwatch-Markt Paroli bieten kann. Doch damit das auch so bleiben kann, muss das US-Start-up weiter wachsen. Laut einem Bericht von TechCrunch fehlt dazu aber derzeit das Geld. Zahlreiche Investoren wollen dem Unternehmen offenbar kein Geld geben. Die Gründe dafür sind unklar. Um das weitere Wachstum zu finanzieren hat man sich nun an eine US-Bank gewendet. Diese soll einen Kredit in der Höhe von fünf Millionen US-Dollar sowie einen zusätzlichen Kreditrahmen in der selben Höhe bereitstellen.