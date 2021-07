Spotify-Gründer: "Ich hasse Misserfolg"

Spotify-Chef Daniel Ek, Skype-Gründer Niklas Zennström und Ilkka Paananen vom Spieleentwickler Supercell ("Clash of Clans") sind wohl die erfolgreichsten Gründer in Skandinavien. Beim Start-up-Festival Slush, das noch bis Donnerstag in Helsinki stattfindet und heuer mehr als 17.000 Besucher in die verregnete finnische Hauptstadt lockte, widmeten sie sich einem hartnäckigen Klischee der Start-up-Welt: der Notwendigkeit des Scheiterns.