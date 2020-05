Start-up-Aktion: A1 vergibt 10.000 Euro Preisgeld

Die Aktion Austria’s Next Top Start-up läuft wieder und hat in diesem Jahr neben den bekannten Leistungen für die Teilnehmer auch ein Preisgeld mit im Gepäck. A1 wird an das diesjährige Siegerprojekt 10.000 Euro vergeben. Jungunternehmen können sich mit ihren kreativen und innovativen Ideen bewerben, die Gewinner erhalten am Ende bis zu drei Jahre professioneller Unterstützung inklusive Büroräumlichkeiten und medialer Begleitung – besonders innovative Start-ups können darüber hinaus auch mit einer Beteiligung von A1 rechnen.

Im Rahmen des mehrstufigen Gründer-Wettbewerbs, der über den Sommer laufen wird und im September seinen Abschluss finden soll, gibt es im Grunde keine Einschränkungen, wichtig für die Teilnahme sind folgende Kriterien: