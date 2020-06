Updatemi: „Google News ist nicht relevant“

Anstatt wie auf Twitter oder Facebook Personen zu folgen, kann man bei Updatemi Begriffen und Kategorien folgen. Darüber hinaus gibt es auch Spielereien wie einen Boulevard-Filter, der boulevardeske Berichterstattung ausblenden soll, und einen „Good News“-Filter, mit dem negative Berichte umgangen werden können. In der kürzlich veröffentlichten App, die noch als Beta-Version gekennzeichnet ist, sind all diese Features nutzbar. In Zukunft könnten derartige Funktionen auf eine kostenpflichtige Pro-Variante beschränkt werden – der Dienst an sich soll aber weiterhin gratis bleiben.

Der Hinweis, dass auch Plattformen wie Google News einen guten Überblick über die Nachrichtenlage verschaffen können, teilt Hirschbrich überhaupt nicht. „ Google News ist nicht relevant, das habe ich jahrelang versucht. Wenn man da nach Schlüsselbegriffen sucht, bekommt man eine Fülle von Informationen, die einfach nicht zielführend sind“, so Hirschbrich. Um sich rechtlich abzusichern und nicht etwa wie Google in Deutschland Vorwürfe wegen angeblicher Verletzung des Leistungsschutzrechtes zu bekommen, werden alle Zusammenfassungen von Redakteuren in eigenen Worten verfasst.