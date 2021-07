Wiener Start-up baut Roboter für Kinder

Bisher haben sich mehr als 270 Unterstützer gefunden, die über 36.000 Dollar investieren wollen. „Robo-Wunderkind“-Mitgründerin Anna Iarotska ist zuversichtlich, das Finanzierungsziel zu erreichen, wie sie zur APA sagte. Gebaut würden die bunten Roboter dann in China - „so wie 95 Prozent des Spielzeugs“, so Iarotska.

Ein Wiener Start-up hat vergangene Woche bei der „Disrupt-SF“-Konferenz des bekannten Technologieblogs TechCrunch in San Francisco einen lego-artigen Roboter präsentiert, mit dem Kinder spielerisch programmieren lernen können - auch, wenn sie noch nicht lesen können. Nun sammeln die Gründer von „ Robo Wunderkind “ Geld von Privatanlegern ein, um die Baukästen tatsächlich produzieren zu lassen.

Ab Sommer 2016

Die günstigste Version von „ Robo Wunderkind“ kostet 149 Dollar und soll im Sommer 2016 ausgeliefert werden. Danach, so der Plan, will das Start-up den Baukasten auch über den Einzelhandel für 200 Dollar verkaufen. Eine größere Variante mit doppelt so vielen Teilen gibt es derzeit für 249 Dollar, der „Professional Kit“ kommt auf 499 Dollar.

Zielgruppe von „ Robo Wunderkind“ sind Kinder ab fünf Jahren, sagte Iarotska. Die Kinder können ihre Mini-Roboter, die auch mit Lego-Steinen kompatibel sind, mit einer App auf einem Android- oder Apple-Gerät programmieren. „Wir haben ein einfaches Programmier-Interface entwickelt“ - am Anfang stehen nicht Wörter, sondern grafische Symbole für Befehle. Sobald die Kinder erste Programmierkenntnisse erlangt haben, können sie ihre Roboter auch mit Scratch, einer von der US-Uni MIT entwickelten Programmiersprache für Kinder, steuern.