Zuper: Das Amazon der Supermärkte

Seine Hobbies sind „derzeit mein Start-up und Schlafen“, seinen Familienstand gibt er mit „verheiratet mit meinem jungen Unternehmen“ an. David Savasci investiert derzeit all seine Energie in sein Start-up: „Wir haben was drauf und werden zu einem Amazon der Supermärkte“, sagt der 26jährige Wiener. Im Oktober 2014 hat er das Start-up Zuper gegründet, ein Lieferservice für Lebensmittel. Im gleichen Jahr noch wurde er in Wien als Smart City Projekt 2014 ausgezeichnet. Derzeit stellt Zuper in der Bundeshauptstadt und im nahen Umkreis von Wien mehr als 15.000 Produkte von derzeit Hofer, Merkur, Billa und lokalen Supermärkten zu, von A wie Appenzeller-Käse bis Z wie Zahnpasta. Bestellt wird die Ware (auch jene aus der Feinkostabteilung) auf dem Portal Zuper.at – „die Fotos der einzelnen Produkte auf dem Portal haben wir alle selbst gemacht.“

Savasci hat sich damit einem Thema angenommen, das in Österreich mitunter durchaus als nicht ganz unproblematisch angesehen werden kann. Dank strengen Öffnungszeit-Regelungen dürfen – anders als in den USA etwa – Geschäfte nicht rund um die Uhr geöffnet haben, was Berufstätige dazu zwingt, ihre Arbeitszeit an die Öffnungszeiten von Supermarktfilialen anzupassen. Denn die Alternative Supermarkt-Dependance an der Tankstelle ist nur im Notfall eine, weil das Sortiment dort eher bescheiden und mitunter nicht so frisch wie gewünscht ist, Stichwort Milchprodukte. Hinzu kommt, dass viele das Einkaufen mehr als Last denn als Lust sehen und froh sind, sich diese Zeit zu ersparen.