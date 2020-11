5 coole Kalender-Apps für iOS und Android

Calendar.AI

Obwohl auch Calendar.AI absolut schön anzuschauen ist, stehen bei dieser App vor allem die Funktionen im Fokus. Wie der Name bereits vermuten lässt, setzt die App auf künstliche Intelligenz, um nicht nur unsere Termine festzuhalten, sondern diese auch mit wichtigen und interessanten Informationen anzureichern. Grundsätzlich bedient sich die App einer klassischen Kalender-Ansicht, wie wir sie von vielen anderen Apps aus diesem Bereich kennen.

In der oberen Hälfte bekommen wir eine Monatsansicht angezeigt, die uns mit kleinen Punkten über Termine in den nächsten Tagen informiert. In der unteren Hälfte sehen wir die Einträge für den heutigen Tag, inklusive Wochentag und kleiner Wettervorhersage. Was Calendar.AI eben so besonders macht, ist aber das automatische Anreichern von Einträgen mit Informationen. Das kann dann mitunter auch etwas gespenstisch werden. Sofern unser Eintrag zum Beispiel Informationen zu unserem Gesprächspartner enthält, also zum Beispiel Name und Mail-Adresse, sucht die App eigenständig nach Informationen zu der Person.

Das führt dann mitunter zu Kalendereinträgen, die uns ein Profilbild unseres Gegenübers zeigen und manchmal noch viel mehr. Beispielsweise blendet Calendar.AI die Firma der Person inklusive Daten wie Umsatzzahlen, neueste Nachrichten und wichtige Mitarbeiter ein. Aber auch zur Person wird, wenn möglich, alles gesucht. Sofern die App dann beispielsweise in sozialen Netzwerken wie Linked.in oder Facebook fündig wird, listet die App sogar Infos wie frühere Anstellungen und Fotos.

Über einen eigenen Planungsreiter können wir außerdem ohne großen Aufwand Einladungen zu Terminen annehmen oder diese selbst verschicken. Calendar.AI ermöglicht hier das übersichtliche Hinzufügen von Personen sowie das Eintragen von Zusatzinformationen. Auch die IDs oder Links zu Videokonferenzen mit Zoom, Teams oder Skype können direkt hinterlegt werden.

Calendar.AI ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.