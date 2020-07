5 neue WhatsApp-Funktionen, die User jetzt bekommen

Aktuell verwenden 2 Milliarden Menschen weltweit die Messenger-App WhatsApp. Jene wird auch ständig weiterentwickelt und mit neuen Funktionen ausgestattet. Meist sickert bereits über die Beta-Version durch, um welche Features die App erweitert wird.

Nun hat der Dienst in seinem Blog bekannt gegeben, welche neuen Funktionen für WhatsApp auf Android, iOS, KaiOS und am Desktop es in die finale Version geschafft haben.

1. Animierte Sticker

Animierte Sticker sind auf praktisch allen gängigen Chatplattformen längst Standard, nun zieht auch WhatsApp nach. “Sticker gehören zu den wachstumsstärksten und beliebtesten Kommunikationsmethoden in WhatsApp” heißt es von dem Dienst. User können dabei aus verschiedenen Sets auswählen. Zum Start ist das etwa "Playful Piyomaru".

2. QR-Codes

Anstatt Kontakte durch mühsames Eintippen der Telefonnummer hinzuzufügen, ist das künftig per Scan eines QR-Codes möglich. Im Einstellungsmenü, das über das 3-Punkte-Symbol aufgerufen wird, kann jeder WhatsApp-Nutzer seinen Code abrufen. Das Gegenüber muss jenen lediglich mit seiner Handykamera scannen.

3. Dark Mode für WhatsApp Web und Desktop

Nicht nur bei WhatsApp, sondern nahezu in jeder Software zieht der Dark Mode ein. Künftig ist er auch in der WhatsApp-Web-Version verfügbar.