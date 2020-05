Neue WhatsApp-Funktion für das Hinzufügen von Kontakten

Demnächst für alle Nutzer verfügbar

Im Falle, dass der eigenen QR-Code missbräuchlich verwendet wird, etwa wenn er von jemanden online gepostet wird, kann der Code ebenso im Einstellungsmenü neu generiert werden.

Die neue Funktion ist aktuell in der WhatsApp-Beta-Version 2.20.171 für Android und iOS verfügbar. In der Regel werden neue Features, die bereits in der öffentlichen Beta zu finden sind, in den kommenden Wochen an alle WhatsApp-Nutzer verteilt.