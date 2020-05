WhatsApp könnte bald eine lang erwartete Funktion erhalten

WhatsApp auf mehreren Geräten gleichzeitig

Zum einen sind in einer frühen, nicht öffentlichen Beta-Version des Messengers einige Hinweise auf dieses lang erwartet Feature aufgetaucht. In den Einstellungen wurde beispielsweise eine Schaltfläche entdeckt, die mit "Use WhatsApp on other devices" beschrieben ist. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass es nicht mehr allzu lange dauern könnte, bis die Funktion an die Nutzer verteilt wird, schreibt WABetaInfo.

Um WhatsApp auf einem anderen Gerät in Betrieb nehmen zu können, müssen sich offenbar beide Devices im selben WLAN-Netzwerk befinden, wie geleakte Screenshots zeigen. Das könnte dazu dienen, um die Chat-History samt Fotos, Videos und Dokumente auf das neue Gerät übertragen zu können, ohne dass dafür mobile Daten anfallen.