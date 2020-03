Dark Mode für WhatsApp: So aktiviert ihr ihn in Android und iOS

Dark Mode in WhatsApp aktivieren

Hat man ein Handy, das unter Android 9 (oder älter) läuft, oder man will den Dark Mode nur in einzelnen Apps aktivieren, kann dies auch direkt in der WhatsApp-App gemacht werden. Und zwar so:

WhatsApp öffnen Auf die drei Punkte rechts oben klicken Einstellungen auswählen Untermenü "Chats" öffnen Design auswählen Dunkel auswählen Fertig

Bei iOS kann der Dark Mode für WhatsApp allein nicht aktiviert werden. Bei iPhones ist es also nur möglich, den systemweiten Dark Mode unter iOS 13 einzuschalten.