Afghanistan: App warnt Bürger vor Terror und Gewalt

Um Gefahren und Bedrohungen in Kabul auszuweichen, nutzen immer mehr Bürger*innen die App für öffentliche Sicherheit namens „Ehtesab“. Sie ist sowohl für Android als auch iOS verfügbar und bietet den Nutzer*innen Echtzeitdaten zu Notfällen in der Stadt. Dazu zählen etwa Schießereien, Terroranschläge oder anderweite Gewalttaten. Die App ist von der New Yorker App "Citizen" inspiriert, welche die dortigen Bürger*innen ebenfalls über Notfälle informiert. Gründerin von Ehtesab ist die 26-jährige Sara Wahedi, die bereits im Sommer nach Kanada und später in die USA geflüchtet war.

Gelauncht wurde die App im März 2020 – seit der Machtübernahme der Taliban haben sich die Nutzer*innenzahlen jedoch enorm erhöht, wie sie gegenüber der NY Post berichtet.