Apple kürt die besten Apps für iPhone, iPad und Mac

Apple hat auch heuer wieder die beliebtesten iOS-Apps und -Spiele des Jahres veröffentlicht sowie die „App Store Awards 2022“ vergeben. Die Charts sind auf Österreich zugeschnitten und geben einen Überblick, welche Apps und Spiele am häufigsten heruntergeladen wurden. Unterschieden wird nach bezahlten und kostenlosen Anwendungen.

Die ersten 2 Plätze der kostenlosen iPhone-Apps werden wie auch im vergangenen Jahr vom Grünen Pass und von WhatsApp belegt. Auf dem dritten Platz rangiert Google Maps. Im Zeichen der Nachhaltigkeit findet sich auf Platz 10 auch die App Too Good to Go.

Beim iPad führen die großen Streaming-Apps. Auf dem ersten Platz rangiert Netflix, gefolgt von Disney+. Platz 3 belegt Amazon Prime Video.

Kostenpflichtige Apps

Auf Platz 1 der kostenpflichtigen Apps ist The Wonder Weeks. Diese App ist für Eltern gedacht, mit der sie eine Art Tagebuch verfassen können, um die Meilensteine ihres Babys verfolgen zu können. Auch personalisierte Zeitpläne können erstellt werden. Auf Platz 2 folgt die Augmented-Reality-App für Berge, PeakFinder. Die ist für jene Österreicher*innen interessant, die Urlaub in den heimischen Bergen machen wollen. Auf Platz 3 liegt die Blitzer.de PRO. Damit werden Nutzer*innen in Echtzeit vor Blitzern, Pannen, Unfällen oder Stau gewarnt.

Beim iPad rangiert die kostenpflichtige Kreativ-App Procreate, mit der professionelle und Hobby-Künstler*innen fortschrittliche Grafiken und digitale Bilder erstellen können. Danach kommt das Bildbearbeitungsprogramm Affinity Photo. Den dritten Platz belegt der Messenger WhatsApp.

iOS-Games

Sowohl bei den kostenlosten iPhone- als auch bei den kostenlosen iPad-Games rangiert das Multiplayer-Spiel Stumble Guys. Hier müssen Spieler*innen lustige Herausforderungen und Hindernisse überwinden. Bei den bezahlten Games rangiert in beiden Fällen Minecraft auf Rang 1.

Die Österreich-Charts 2022 im Überblick

Top kostenpflichtige iPhone Apps:

1. The Wonder Weeks

2. PeakFinder

3. Blitzer.de PRO

4. Threema. The Secure Messenger

5. AutoSeep Track Sleep on Watch

6. Baby Monitor 3G

7. Forest: Focus for Productivity

8. BorderWatcher

9. AnkiMobile Flashcards

10. food with love

Top kostenlose iPhone Apps:

1. Grüner Pass

2. WhatsApp Messenger

3. Google Maps

4. Post - Paket Tracking App

5. TikTok

6. Instagram

7. YouTube

8. Google

9. Spotify

10. Too Good to Go

Top kostenlose iPhone Spiele:

1. Stumble Guys

2. Subway Surfers

3. Fishdom

4. Hay Day

5. Roblox

6. Coloring Match

7. Count Masters

8. Two Dots

9. Magic Tiles

10. Fill The Fridge!

Top kostenpflichtige iPhone Spiele:

1. Minecraft

2. Bloons TD 6

3. Pou

4. Geometry Dash

5. Plague Inc.

6. Monopoly

7. Rovio Classics: AB

8. Five Nights at Freddy's

9. Grand Theft Auto: San Andreas

10. Incredibox

Top kostenlose iPad Spiele

1. Stumble Guys

2. Roblox

3. Subway Surfers

4. Hay Day

5. Zen Match

6. Magic Tiles 3

7. Fishdom

8. Brawl Stars

9. Happy Color

10. Among Us!

Top kostenpflichtige iPad Spiele:

1. Minecraft

2. Bloons TD 6

3. Monopoly

4. Stardew Valley

5. Geometry Dash

6. The House of Da Vinci 3

7. Plague Inc.

8. Farming Simulator 20

9. Rovio Classics AB

10. Activity Original

Top kostenlose iPad Apps:

1. Netflix

2. Disney+

3. Amazon Prime Video

4. GoodNotes5

5. YouTube

6. Microsoft Word

7. Microsoft Teams

8. Zoom

9. Messenger Duo for WhatsApp

10. Microsoft PowerPoint

Top kostenpflichtige iPad Apps:

1. Procreate

2. Affinity Photo

3. WhatsApp

4. AnkiMobile Flashcards

5. Affinity Designer

6. MyScript Calculator

7. LumaFusion

8. forScore

9. Nomad Sculpt

10. Antolin Lesespiele 1/2

App Store Awards 2022

Neben den beliebtesten iOS-Anwendungen in Österreich hat Apple auch die Sieger seiner diesjährigen App Store Awards gekürt. Diese Anwendungen sind nicht die am häufigsten heruntergeladenen Apps, sondern die herausragendsten. „Die diesjährigen Gewinner*innen des App Store Award haben unsere Erfahrungen mit Apps durch frische, durchdachte und echte Perspektiven neu definiert“, sagt der Apple-CEO Tim Cook.

iPhone App des Jahres: BeReal

iPad App des Jahres: GoodNotes 5

Mac App des Jahres: MacStammbaum 10

Apple TV App des Jahres: ViX

Apple Watch App des Jahres: Gentler Streak

iPhone Spiel des Jahres: Apex Legends Mobile

iPad Spiel des Jahres: Moncage

Mac Spiel des Jahres: Inscryption

Apple TV Spiel des Jahres: El Hijo

Apple Arcade Spiel des Jahres: Wylde Flowers