Apple-Studie soll zeigen, dass eigene Apps unbeliebt sind

Apples hauseigene Apps, allen voran Apple Music und Apple TV+ sollen deutlich weniger beliebt sein als die Konkurrenz. Das hat eine von Apple selbst finanzierte Studie ergeben, die das Unternehmen nun veröffentlichte (hier als PDF zum Download).

Demnach werde etwa Netflix auf iPhones und iPads in den USA 17-mal häufiger genutzt als Apple TV+. In Deutschland soll die App des Streaming-Service 35-mal so oft genutzt werden, in Großbritannien sogar 1.291-mal so häufig. Auf Platz 2 liegt in Deutschland (274-mal so oft) und Großbritannien (325-mal so oft) Amazon Prime.

Bei Musikstreaming ist Spotify die beliebteste App. Sie wird allerdings nur zwischen 1,6- bis 2,3-mal so oft wie Apple Music genutzt. Bei Karten ist Google Maps am stärksten vertreten, ebenfalls mit 1,5- bis 2,1-mal so häufiger Verwendung. WhatsApp und Instagram haben unter den Messengern sehr knapp die Nase vorn.

Mobile-Gaming

Eine weitere Statistik soll außerdem zeigen, dass die Spieleentwicklung für iOS nur 32 Prozent ausmacht, Platz 2 hinter der Entwicklung für den PC (58 Prozent). Allerdings wurden hier alle Gaming-Sparten (Computer, Mobile, Konsole, VR und Web) zu einer Statistik verbunden.