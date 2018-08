Cards: Virtuelle Geldbörsen-App im Test

NFC: iOS bleibt auf der Strecke

Das Stichwort NFC bringt uns dabei auch gleich zum interessantesten Aspekt der App. Denn sowohl in der Playstore-Beschreibung als auch in der App selbst finden sich massig Verweise auf die Möglichkeit, mit Cards die eigenen Kredit- und Bankomatkarten zu kopieren und dann das Smartphone an der Kassa zu nutzen. Ein Versprechen, das in der Theorie wundervoll klingt, in der Praxis aber zu schön ist, um wahr zu sein. Die iOS-Version scheitert hier schon am ersten Schritt. Da Apple das eigene NFC-Modul nur sehr beschränkt freigibt und für Zahlungsanbieter aufgrund der hauseigenen Lösung Apple Pay gar nicht bereitstellt, kann ein iPhone keine Karten via NFC kopieren.



Androiden sind in den meisten Fällen aber sehr wohl mit einem NFC-Modul ausgestattet und können dank der „Offenheit“ von Googles Betriebssystem auch frei über die Schnittstelle kommunizieren. Also habe ich erstmal eine NFC-fähige Kreditkarte rangeschafft und das Pairing gestartet. Der Vorgang selbst geht dabei überraschend sauber vonstatten. Im Pairing-Menü angekommen, wähle ich die NFC-Option und halte die Karte an die Rückseite des Smartphones. Nach einem kurzen Piepton hat Cards die Karte bereits gespeichert und zeigt sogar vier Stellen der Kreditkartennummer an. Bewaffnet mit dem Smartphone wurde die App dann direkt beim nächsten Einkauf ausprobiert.



Ergebnis: ernüchternd! Nachdem ich an der Kassa den Bezahlvorgang gestartet habe, halte ich mein Smartphone mit ausgewählter Karte an den Bezahlterminal. Statt jetzt die Transaktion durchzuführen erscheint aber die Fehlermeldung „andere Karte nutzen oder Karte stecken“ auf dem Display. Trotz dem Vorwissen, dass wohl die Verschlüsselung der Kreditkarten dem Vorhaben im Weg stehen wird, setzte ich den Test dennoch an anderen Terminals in unterschiedlichen Läden fort. Das Ergebnis war aber gleichbleibend negativ.